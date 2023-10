Sete Lagoas sedia 22º Encontro da Hotelaria Mineira dias 23 e 24 de novembro

Evento terá painéis, debates e oficinas e vai reunir representantes da hotelaria de várias cidades mineiras na Gruta Rei do Mato

Sete Lagoas sedia, nos dias 23 e 24 de novembro, a 22ª edição do Encontro da Hotelaria Mineira. O prefeito Duílio de Castro confirmou participação no evento durante reunião na manhã desta terça-feira, 24, em seu gabinete, com as presenças do coordenador executivo estadual da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA) Marcos Valério Rocha, do secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo Edmundo Diniz, do representante do Grupo Uai de Hotéis e Pousadas de Sete Lagoas Arísio França Jr. e de Leonardo Campolina, representando uma rede de captação de eventos. O encontro será no Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato, de 09h às 19h, e faz parte das comemorações dos 156 anos de Sete Lagoas. A escolha por Sete Lagoas foi feita ainda em fevereiro deste ano.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

O presidente da FBHA entregou o convite ao prefeito e agradeceu o apoio do Município, do Grupo Uai e do Circuito das Grutas na realização do evento. "Entendo isso como fator de sucesso das edições do evento, que é itinerante e vem buscando ao longo dos anos municípios fortes e com representatividade para a hotelaria e o turismo como um todo. Encontramos esse apoio público e da iniciativa privada em Sete Lagoas", afirmou Marcos Valério. A participação do poder público nas esferas estadual e federal também está garantida, bem como de representantes do trade de turismo nacional.

"É um evento de referência, pois receberá representantes do Ministério do Turismo, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, apresentando as políticas públicas de turismo e seus programas de governo, federal e estadual para o setor, bem como empresários, gestores e chefes de cozinha da hotelaria de Minas Gerais. A mobilização e presença será importante para Sete Lagoas e região como destino turístico", acrescentou Leonardo Campolina.

Para Arísio França Jr., Sete Lagoas vem ganhando grande representatividade na hotelaria estadual e nacional, ainda mais depois da criação do Grupo Uai e dos importantes eventos estaduais e nacionais que a cidade tem recebido nos últimos anos. "Esse apoio da administração municipal é muito importante. Tivemos como exemplo a marca Sete Lagoas Vive, eleita por participação popular e que teve a parceria da Prefeitura", lembrou.

Edmundo Diniz disse entender a importância do evento para Sete Lagoas e a relevância de se realizar na data do aniversário da cidade. "Nossa Secretaria, bem como toda a administração municipal, estão de portas abertas para apoiar iniciativas desse tipo como parte das ações da política pública municipal de turismo", afirmou.

O prefeito Duílio de Castro, por sua vez, agradeceu a escolha da cidade, ratificou a importância da data quando Sete Lagoas comemorará os 156 anos de emancipação política, confirmando presença nesse evento que se somará aos demais nesse dia de comemorações pela cidade. "O Município acredita no desenvolvimento sustentável pela atividade turística e o fortalecimento da cadeia produtiva desse segmento. Mais turistas na cidade geram emprego e renda e é isso que queremos", ratificou.

O evento

O Encontro da Hotelaria Mineira é promovido pela Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), conta com apoio da Fecomércio MG Sesc Senac, do Sindcomércio de Sete Lagoas, do Sebrae MG, da FECITUR, do IGR Circuito das Grutas e da Prefeitura de Sete Lagoas, e tem o patrocínio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O evento já passou por 14 cidades mineiras: Belo Horizonte, Caxambu, Poços de Caldas, Juiz de Fora, Ouro Preto, Montes Claros, Governador Valadares, Capitólio, Uberlândia, Monte Verde, Confins/BH Airport, Tiradentes, Brumadinho e Pouso Alegre. Em breve será divulgada a programação completa do evento.

Com Prefeitura de Sete Lagoas