CRAS IV promoveu ação de Dia das Crianças para famílias assistidas no bairro Cidade de Deus

O artigo 227 da Constituição Federal diz que "é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".

ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas

Com essa premissa, o Centro de Referência em Assistência Social IV (CRAS IV), do bairro Cidade de Deus, promoveu um evento em alusão ao Dia das Crianças no último dia 16 de outubro. A festa foi voltada para crianças e famílias inseridas no acompanhamento familiar. Foi um momento de muita diversão e interação. As crianças brincaram no pula-pula, desenharam, dançaram e ainda fizeram pintura fácil. Para adoçar ainda mais o dia, foram servidos lanche e algodão-doce, distribuídos brinquedos, kits de higiene e guloseimas.

As crianças ficaram felizes em ter um momento especial preparado com tanto carinho para elas. "Eu amei brincar, gostei. Foi muito divertido. Eu brinquei muito, eu fiquei feliz. Estou muito feliz com vocês", afirmou sorridente a pequena Julie Emanuelly Souza Santos, de sete anos. "Para nós, do CRAS, foi extremamente importante proporcionar esse momento de alegria e diversão para as crianças do território 4, fortalecendo assim os vínculos familiares, comunitários e assegurando às crianças o direito de convivência social, lazer e cultura", explicou a coordenadora da unidade, Luciana Oliveira.

"Estas ações, por mais simples que pareçam em algum momento, são de extrema importância para o desenvolvimento dessas crianças, que passam por tantas coisas e que às vezes não têm nenhum momento de lazer. Estamos hoje criando momentos felizes e memórias para elas", completou a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves.

Da Redação com ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas