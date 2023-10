Prefeitura de Sete Lagoas encerrou mutirões de limpeza de 2023 com sucesso no bairro Luxemburgo

As equipes também passaram pelos bairros Alvorada, Planalto, Cidade de Deus, Itapuã I e II, Brasília, Anchieta, Brejão, Orozimbo Macedo, Belo Vale I e II, Jardim dos Pequis e Montreal

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

O bairro Luxemburgo fechou com chave de ouro um importante trabalho iniciado pela Prefeitura de Sete Lagoas no início do ano: o bem-sucedido mutirão de limpeza. Ao longo da semana, equipes da Vigilância Epidemiológica, CCZ, Codesel e Secretaria de Obras recolheram entulhos, galhos e materiais inservíveis de casas e lotes. Ao longo de 2023, as equipes também passaram pelos bairros Alvorada, Planalto, Cidade de Deus, Itapuã I e II, Brasília, Anchieta, Brejão, Orozimbo Macedo, Belo Vale I e II, Jardim dos Pequis e Montreal.

"Temos uma programação de retomar nossos mutirões no ano que vem a partir de março, indo até outubro. Ainda não definimos quais bairros serão atendidos, pois depende das taxas de incidência das doenças", informa a coordenadora da Vigilância Epidemiológica Municipal, Maitê Rodrigues.

Com o apoio da população, os cerca de 120 servidores contribuíram para reduzir casos de doenças como dengue, zika, chikungunya, Chagas e leishmaniose. "Nossos estudos comprovam que os mutirões atuam diretamente na redução dessas taxas de incidência. Esse ano mesmo o trabalho foi muito em executado no combate às endemias", completa Maitê.

O mutirão de limpeza volta, agora, no ano que vem, nos bairros com maior incidência de zoonoses. "O mutirão termina agora em outubro, mas o trabalho da população deve continuar nos meses chuvosos, de outubro a março, que são os de maior incidência de epidemias. Para que esse trabalho seja eficaz, a população deve contribuir antes dos mutirões. Por isso pedimos para que continuem recebendo bem nossos agentes de endemias nas residências, que seguem visitando as casas durante esse período", conclui a coordenadora.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM