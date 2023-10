Feirão 'Limpa Nome do Serasa' começa na próxima segunda (30); veja como participar

Na próxima segunda-feira, dia 30 de outubro, terá início a terceira edição do Feirão Serasa Limpa Nome. Este ano, o evento bate recorde com a participação de mais de 500 empresas, incluindo bancos, instituições financeiras, varejistas, operadoras de telefonia e empresas de securitização, oferecendo descontos incríveis. O Feirão acontecerá de 30 de outubro a 30 de novembro e trará ofertas com descontos que chegam a até 99%. Todas as negociações serão realizadas online, e mais de 530 milhões de ofertas de dívidas estarão disponíveis.

Imagem: ilustrativa

Uma das facilidades proporcionadas pelo Feirão é a opção de pagamento via Pix. Além disso, as empresas que aderiram ao Desenrola Brasil também disponibilizarão ofertas com os mesmos descontos do programa na plataforma da Serasa. No entanto, no Feirão, as ofertas do Desenrola deverão ser pagas à vista.

Como negociar?

Os consumidores podem acessar as ofertas do Feirão Serasa Limpa Nome, com descontos e condições especiais, a partir do site do feirão e do app Serasa, disponível para download na App Store e Google Play.

Confira o passo a passo:

1º Passo – Baixe o app:

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela.

2º Passo – Escolha a oferta:

Após selecionar a opção “Ver ofertas”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” de cada uma das ofertas”.

3 º Passo – Revise e finalize o acordo:

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Concluir acordo”.

4º Passo – Faça o pagamento do acordo:

Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.

Da Redação com O tempo