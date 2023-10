Inmet alerta: Sete Lagoas e mais 749 cidades de MG podem ter tempestade e granizo até sexta (27)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para Sete Lagoas e outras 749 cidades em Minas Gerais, devido à possibilidade de tempestades e granizo. O aviso está em vigor até as 10 horas da manhã de sexta-feira, 27 de outubro.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

De acordo com o Inmet, estas localidades podem esperar chuvas com intensidade variando entre 20mm/h e 30mm/h, com a possibilidade de ventos atingindo velocidades entre 40km/h e 60km/h. A população é aconselhada a não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, a fim de evitar riscos de queda e descargas elétricas. Além disso, estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda deve ser evitado.

É recomendável desligar aparelhos eletrônicos que estejam ligados à tomada e, em caso de emergência, manter contato com a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193). A população deve estar atenta às condições meteorológicas e seguir as orientações de segurança fornecidas pelas autoridades.

Veja a lista completa das cidades em alerta de tempestade clicando aqui.

Da redação

Fonte: INMET