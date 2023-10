'Sextou' com chuva em Sete Lagoas; confira a previsão do tempo

Última sexta-feira (27) de outubro será com tempo chuvoso em Sete Lagoas. Durante todo o dia o tempo ficará nublado, com possibilidade de precipitações. Confira a previsão do tempo.

Foto: Túlio Thales / SeteLagoas.com.br

O sol aparecerá, mas estará sob nuvens, e as pancadas de chuvas poderão ocorrer durante qualquer hora do dia. A mínima foi de 21ºC e a máxima será de 29ºC.

As chuvas permanecerão até domingo (29) na cidade, mas os termômetros vão subir, com previsão de passar dos 30ºC. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Da redação