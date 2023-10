Passando a Limpo: Roberta Ferreira fala de sua atuação como nutricionista, modelo e profissional da área de comunicação

O programa Passando a Limpo desta sexta (27/10) recebeu nos estúdios da Rádio Eldorado a nutricionista e modelo Roberta Ferreira. Ela é natural de Sete Lagoas, possui 26 anos e trabalha como modelo desde os 13, tendo começado sua carreira em 2010 no Miss Férias da cidade. Além do trabalho como modelo em várias lojas setelagoanas para ensaios filmográficos e fotográficos, Roberta Ferreira possui formação em nutrição e compartilha com seus seguidores conteúdos para uma alimentação saudável aliada à prática de exercícios físicos.

Álvaro Vilaça, Roberta Ferreira e Wagner Oliveira. Foto: Alan Junio.

Roberta Ferreira começou falando de como é necessário ter habilidades comunicativas para exercer a Nutrição. Como exemplo, citou sua futura participação no projeto Mexa-se, na qual atenderá como Nutricionista públicos de diferentes condições socio-econômicas e para isso, será essencial conversar com as pessoas para montar planos nutricionais adequados às realidades de cada uma.

Como profissional desta área da sáude, Roberta destacou a importância de se fazer um acompanhamento nutricional independentemente de que rotina a pessoa tenha. A convidada destaca que a obesidade ainda é um tabu na sociedade brasileira e muitas pessoas não a consideram (erroneamente) uma doença. Muito além dos fatores estéticos, ela fala sobre outras doenças que podem se associar a este mal como as doenças coronarianas.

Roberta Ferreira esteve presente nos estandes do SeteLagoas.com.br e do Bela Vista Futebol Clube na Feconex 2023, apresentado as novidades das duas organizações. A partir deste trabalho, surgiu o convite para ela ser a nova apresentadora do site. A partir de agora ela estará presente na cobertura de eventos e programações do veículo de comunicação.

O programa Passando a Limpo abordou também três grandes eventos que vão acontecer nesse fim de semana em Sete Lagoas: a inauguração das luzes de Natal (sexta 27 às 19h na Praça da Feirinha), shows de Thiago Carvalho e Leonardo (sexta 27 a partir das 18h30) e Orquestra de Viola Mineira e Elba Ramalho (sábado 28 a partir das 18h30), esses dois último na Lagoa Boa Vista, além do Festival Conexas no Bairro Garimpo com extensa programação (veja aqui).

Reveja o Passando a Limpo na íntegra: