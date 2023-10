Os administradores das escolas estaduais já têm a oportunidade de verificar os nomes das instituições vencedoras na segunda edição do Prêmio Escola Transformação 2023. A lista oficial foi tornada pública pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) no Diário Oficial do Estado de quinta-feira, 26 de outubro, a partir da página 47.

Imagem internet

Esse prêmio já é amplamente reconhecido na rede educacional, e as escolas estão ansiosas para iniciar a execução de vários projetos com os recursos obtidos. De acordo com o cronograma, as escolas premiadas farão a seleção dos projetos de 27 de outubro a 14 de novembro. Em Sete Lagoas as escolas selecionadas foram EE PREFEITO ZICO PAIVA / EE PROFESSOR ROUSSET / EE EPONINA SOARES DOS SANTOS / EE ÁPIO SÓLON CARDOSO.

Kellen Silva Senra, Subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, enfatiza que esse prêmio é o resultado do comprometimento das escolas no desenvolvimento e na implementação das avaliações diagnósticas ao longo do ano de 2023. Ela ressalta a importância desse reconhecimento para as escolas, que receberão um investimento significativo para aplicar em seus projetos pedagógicos e outras iniciativas com os alunos.

Além disso, nesta quinta-feira, também foram publicados os resultados finais da Avaliação Intermediária no Portal Simave. Essa avaliação tem como finalidade medir os dados de aprendizado, permitindo que estratégias de aperfeiçoamento sejam implementadas até o final do ano letivo. Os resultados dessa avaliação também forneceram as informações de participação e desempenho dos estudantes, que serviram como base para o cálculo do índice usado na concessão do Prêmio Escola Transformação.

Para se qualificarem para o prêmio, as escolas precisam alcançar uma média mínima de 80% na taxa de participação nas áreas de conhecimento de Matemática, Linguagens e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Nesta segunda edição da premiação, foram concedidos 350 prêmios a 293 instituições, distribuídos de acordo com o nível de ensino, categoria de premiação e tamanho da escola. Cada escola premiada receberá um prêmio em dinheiro para ser utilizado no desenvolvimento de projetos pedagógicos, seguindo as orientações e critérios estabelecidos no Portfólio Pedagógico da SEE-MG.

A iniciativa tem como objetivo reconhecer e premiar experiências bem-sucedidas nas escolas públicas estaduais de Minas Gerais, com destaque para os resultados de desempenho nas avaliações aplicadas na rede e nos resultados parciais de progressão dos alunos nos diferentes níveis de ensino: anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental e ensino médio.

Premiação pode chegar a R$ 125 mil por escola

Participam do Prêmio Escola Transformação 2023 as escolas de ensino regular que possuam dez ou mais estudantes matriculados no 5º ano do ensino fundamental, no 9º ano do ensino fundamental e/ou no 3º ano do ensino médio (tradicional e integrado).

Não participam as modalidades de ensino Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Profissional e as escolas exclusivas de Educação Especial.

A premiação das escolas é feita a partir do Índice Escola Transformação (Inest), que leva em consideração os indicadores de fluxo e desempenho dos estudantes. A premiação varia de R$ 25 mil a R$ 125 mil de acordo com o porte da unidade.

Com repasse de recursos por meio de termo de compromisso, a execução dos valores é feita a partir da seleção de projetos — dentre os que constam no Portfólio de Projetos Pedagógicos, disponibilizado pela SEE, e com aprovação do colegiado escolar — para a implementação de ações de melhoria, que estejam no limite dos recursos recebidos.

Avaliação intermediária

Os testes foram compostos por questões de múltipla escolha e dispostos na prova com graus de dificuldade diferenciados (fácil, médio e difícil).

A avaliação permite à SEE/MG levantar os dados para que os professores possam realizar um trabalho de recuperação e fazer as mediações necessárias para que as aprendizagens aconteçam.

Possibilitando, assim, qualificar e acompanhar o processo de ensino e aprendizagem individualmente, ao longo do ano letivo.

Matéria atualizada às 15h57 - 27/10/2023

Da Redação com Agência Minas