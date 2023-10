População de Sete Lagoas: Censo 2022 mostra maior número de mulheres e índice de envelhecimento

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira (27) os resultados do Censo 2022 referentes à idade e ao sexo da população brasileira. Em Sete Lagoas, a maior parte dos habitantes se encontra na faixa etária de 35 a 39 anos, totalizando 18.701 pessoas. Nessa faixa etária as mulheres superam os homens, com 9.678 mulheres e 9.023 homens. A idade mediana da população de Sete Lagoas é de 36 anos.

Imagem: Divulgação/ IBGE

No município de Sete Lagoas, o censo revelou um total de 118.396 mulheres e 109.001 homens. De acordo com os dados do IBGE, para cada 100 mulheres na cidade, há 92 homens. Quanto ao Índice de Envelhecimento (IE), há 58 idosos para cada grupo de 100 crianças.

A população de Sete Lagoas atingiu a marca de 227.397 pessoas, de acordo com os números do Censo de 2022:

0 a 4 anos

Mulheres: 6.116

Homens: 6.445

Total: 12.561

5 a 9 anos

Mulheres: 6.446

Homens: 6.775

Total:13.241

10 a 14 anos

Mulheres: 6.333

Homens: 6.612

Total: 12.945

15 a 19 anos

Mulheres: 7.401

Homens: 7.416

Total: 14.817

20 a 24 anos

Mulheres: 8.479

Homens: 8.575

Total: 17.054

25 a 29 anos

Mulheres: 9.031

Homens: 8.649

Total: 17.680

30 a 34 anos

Mulheres: 9.340

Homens: 8.961

Total: 18.301

35 a 39 anos

Mulheres: 9.678

Homens: 9.023

Total: 18.701

40 a 44 anos

Mulheres: 9.703

Homens: 8.967

Total: 18.670

45 a 49 anos

Mulheres: 8.222

Homens: 7.487

Total: 15.709

50 a 54 anos

Mulheres: 8.085

Homens: 7.093

Total: 15.178

55 a 59 anos

Mulheres: 7.692

Homens: 6.539

Total: 14.231

60 a 64 anos

Mulheres: 6.751

Homens: 5.672

Total: 12.423

65 a 69 anos

Mulheres: 5.394

Homens: 4.233

Total: 9.627

70 a 74 anos

Mulheres: 3.730

Homens: 2.887

Total: 3. 6.617

75 a 79 anos

Mulheres: 2.599

Homens: 1.798

Total: 4.397

80 a 84 anos

Mulheres: 1.703

Homens: 1.072

Total: 2.775

85 a 89 anos

Mulheres: 1.077

Homens: 539

Total: 1.616

90 a 94 anos

Mulheres: 431

Homens: 192

Total: 623

95 a 99 anos

Mulheres: 143

Homens: 59

Total: 202

100 anos ou mais

Mulheres: 22

Homens: 7

Total: 29

Da redação, Djhessica Monteiro eVinícius Oliveira