Sete Lagoas em Alerta: Previsão de chuva forte e vento intenso nas próximas horas

De acordo com informações do Sistema de Meteorologia de Minas Gerais (SIMGE) e do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), bem como do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a cidade de Sete Lagoas está sob alerta de tempestade severa nas próximas horas.

Foto: Reprodução/ Internet

O SIMGE/IGAM informou que uma tempestade com granizo, vendaval e chuva forte está prevista para atingir a região às 16:37h, com duração estimada de 1 hora e 30 minutos. Essa previsão é motivo de preocupação para os moradores e autoridades locais, uma vez que esses eventos climáticos podem causar danos significativos.

Além disso, o INMET emitiu um aviso que estará em vigor a partir das 09:34 do dia 27 de outubro de 2023, com término previsto para as 10:00 do dia 28 de outubro de 2023. Este aviso destaca a possibilidade de chuvas intensas, com acumulado de 20 a 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm por dia. Além disso, ventos intensos na faixa de 40 a 60 km/h também estão previstos.

Embora o aviso do INMET não mencione um alto risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas, é importante que a população esteja ciente e tome as devidas precauções, como evitar áreas de risco e garantir a segurança de suas propriedades.

Diante dessas previsões meteorológicas, é aconselhável que os residentes de Sete Lagoas estejam atentos e preparados para enfrentar as condições climáticas adversas que estão por vir. A segurança de todos é fundamental, e seguir as orientações das autoridades locais é essencial para minimizar os impactos desses eventos climáticos.

Da redação

Fontes: SIMGE/IGAM e INMET