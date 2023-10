Sete Lagoas: Sol e chuva no fim de semana, confira a previsão

Fim de semana em Sete Lagoas terá sol com algumas nuvens no sábado, com chuvas rápidas durante o dia e à noite. Temperaturas entre 21°C e 30°C, umidade variando de 50% a 90%. Domingo começará ensolarado e ficará nublado à tarde, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas entre 21°C e 31°C, umidade entre 30% e 90%. A precipitação esperada é de 15mm no sábado (90% de probabilidade) e 10mm no domingo (67% de probabilidade).

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br/ Djhessica Monteiro

Aqui está a previsão detalhada para o fim de semana:

Sábado, 28 de outubro:

- O dia será de sol com algumas nuvens, com chuvas rápidas previstas durante o dia e à noite.

- A temperatura mínima será de 21°C, com tendência estável.

- A temperatura máxima atingirá os 30°C, também com tendência estável.

- A umidade do ar variará de 50% a 90%.

- A precipitação esperada é de 15mm, com 90% de probabilidade de chuva.

Domingo, 29 de outubro:

- A manhã será caracterizada por sol e aumento de nuvens, com pancadas de chuva previstas para a tarde e à noite.

- A temperatura mínima será de 21°C, com tendência estável.

- A temperatura máxima atingirá os 31°C, com ligeira elevação prevista.

- A umidade do ar variará de 30% a 90%.

- A precipitação esperada é de 10mm, com 67% de probabilidade de chuva.

Da redação com INMET