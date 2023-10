Hoje (28) é dia de São Judas Tadeu; veja horários das missas e procissão em Sete Lagoas

Hoje, 28/10, no dia da festa de São Judas Tadeu em Sete Lagoas, serão celebradas missas às 6h, 7h30, 9h,10h30, 12h, 13h30, 15h,17h e 19h no Santuário da Rua Caiçara 60, Bairro Vapabuçu.

Após a missa das 17h, procissão com o Andor de São Judas tadeu percorrendo ruas do bairro: Rua Caiçara, Rua Zaire, Avenida Francisco Mendonça Chaves, Raimundo Simões e Rua Bacaris. Foi pedido aos moradores que enfeitem suas ruas para receber a procissão. Haverá barraquinha todos os dias após a missa.

Santuário de São Judas Tadeu em Sete Lagoas. Foto: Google Street View (jan. 2019)

Festividades também acontecem na capital mineira

Foto mostra o santuário de São Judas Tadeu lotado já no início da manhã deste sábado (28) — Foto: VIDEOPRESS PRODUTORA

Com o tema “Igreja, Casa de devoção”, o Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu, Rua Macaé, 629 no bairro da Graça, na região Nordeste de Belo Horizonte, celebra a 69ª Festa de seu padroeiro, neste sábado (28 de outubro). Para celebrar em grande estilo o dia do santo das causas impossíveis, será celebrada uma missa a cada duas horas para os devotos, que buscam graças ou simplesmente querem agradecer a benção recebida. A primeira celebração teve início meia- noite e a última será às 22h.

"O santuário está preparado para atender bem os romeiros com velário e a via do peregrino. Além disso, quem não puder participar da celebração pode acompanhar as missas pelas nossas redes sociais do santuário, é só acessar @saojudasbh", disse empolgado o padre e reitor do santuário André Lage.

O velário do Santuário estará aberto durante todo o dia para acolher os peregrinos. O espaço está localizado na parte externa do Santuário, na rua Restinga.

O santo das causas impossíveis

São Judas Tadeu nasceu em Galileia, na Palestina. Era um dos 12 apóstolos de Jesus. Filho de Alfeu – irmão de São José – e Maria de Cleofas, prima de Maria, portanto, São Judas era primo de Jesus e irmão de Tiago, chamado o Menor, também apóstolo.

São Judas Tadeu pregou na Galileia, na Samaria e, próximo do ano 50, fez parte no primeiro Concílio, em Jerusalém. Evangelizou na Mesopotâmia, Síria, Armênia e Pérsia, onde encontrou São Simão e passaram a viajar juntos. Mártir, morreu em 28 de outubro do ano 70.

Da Redação, Maria Eduarda Alves