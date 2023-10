Assistência Social promove treinamento de servidores para melhoria na prestação dos serviços

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh) de Sete Lagoas, em busca de aprimorar o atendimento e a qualidade dos serviços oferecidos à população, realizou no último dia 19 de outubro um treinamento na Central dos Conselhos com a coordenação dos equipamentos da Assistência Social. O objetivo dessa iniciativa foi capacitar os profissionais e fortalecer a rede de assistência social no município.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Durante o treinamento, foram abordados diversos temas relevantes para o trabalho desenvolvido nesses equipamentos, com palestras e dinâmicas de grupo, proporcionando uma troca de experiências enriquecedora entre os participantes. Além disso, foram abordadas questões relacionadas à legislação e políticas públicas voltadas para a assistência social. Os participantes puderam se atualizar sobre os direitos e benefícios disponíveis, bem como sobre os procedimentos e encaminhamentos necessários para garantir o acesso a esses recursos.

Outro ponto destacado no treinamento foi a importância da articulação entre os diferentes equipamentos da assistência social. Foi ressaltada a necessidade de um trabalho integrado, visando oferecer um atendimento mais completo e eficiente aos cidadãos que buscam os serviços. "Visitei alguns equipamentos e, em conversa com alguns servidores e público assistido, identifiquei a necessidade do aprimoramento do nosso atendimento. Atendemos pessoas em situação de vulnerabilidade e, por isso, estar devidamente capacitado é o dever da nossa equipe", comenta a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves.

O treinamento foi uma iniciativa fundamental para fortalecer o trabalho realizado, apontando falhas e melhorias. Ao capacitar os profissionais e promover a troca de conhecimentos, busca-se oferecer um atendimento cada vez mais qualificado e humanizado à população. Ações como essa demonstram o compromisso do município em promover o bem-estar e a inclusão social de todos os cidadãos.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM