PM garante segurança no show do Leonardo em Sete Lagoas; nenhuma ocorrência registrada

Na noite de sexta-feira, 27 de outubro de 2023, o aniversário de Sete Lagoas foi oficialmente celebrado com grande estilo. O evento aconteceu na bela Orla da Lagoa da Boa Vista e contou com um emocionante show do cantor Leonardo, que atraiu uma plateia de aproximadamente 6 mil espectadores.

Foto: Divulgação/ 19ªRPM

A Polícia Militar desempenhou um papel crucial ao garantir a segurança de todos os presentes. É com satisfação que informamos que não houve registro de crimes violentos ou furtos durante o evento. Além disso, operações de trânsito nas proximidades contribuíram para manter o fluxo sem contratempos, assegurando a segurança de nossa comunidade.

Queremos expressar nossos sinceros agradecimentos aos policiais militares pelo incansável comprometimento com a segurança do nosso município.



Com Assessoria de Comunicação da 19ªRPM