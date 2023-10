Eclipse lunar parcial acontece hoje (28); confira se será visível em Sete Lagoas

Neste sábado, 28 de outubro, um novo eclipse lunar parcial está prestes a iluminar os céus noturnos de Sete Lagoas e várias outras regiões do Brasil. Segundo informações do site Time and Date, este evento cósmico oferecerá aos observadores a oportunidade de testemunhar a Lua atravessando a sombra da Terra, proporcionando um espetáculo celestial único.

Foto: VCG /Getty Images

Em Sete Lagoas, a duração do eclipse está estimada em 1 hora e 24 minutos, oferecendo uma experiência especial para os entusiastas do fenômeno. Para obter a melhor visualização, desde que as condições climáticas cooperem, recomenda-se escolher um local elevado com visão desobstruída na direção leste-nordeste.

Os horários-chave para observar o eclipse em Sete Lagoas são os seguintes:

18:02 - Nascer da Lua

18:04 - Ponto de Máximo em Sete Lagoas: Neste momento, o eclipse atingirá sua maior magnitude enquanto a Lua estiver acima do horizonte em Sete Lagoas. No entanto, é importante destacar que o ponto máximo real do eclipse não será visível na cidade, pois a Lua estará abaixo do horizonte.

19:26 - Término do Eclipse Penumbral: A penumbra da Terra se dissipará, marcando o fim deste espetáculo celeste.

É relevante ressaltar que este evento constituirá um eclipse lunar parcial de alcance global. Em nenhum lugar do planeta a Lua parecerá estar completamente coberta, tornando-o um fenômeno raro e imperdível para os amantes da astronomia em Sete Lagoas e além.

Entretanto, é importante observar que as condições meteorológicas podem impedir a visualização do fenômeno, uma vez que há previsão de tempo nublado no horário do evento. Portanto, para aqueles que não puderem observar a olho nu, o Observatório Nacional transmitirá imagens ao vivo como parte do projeto "O Céu em sua casa: observação remota"

por meio de seu canal no YouTube.

Da redação, Djhessica Monteiro.