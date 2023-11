Sete Lagoas: Membro da Banda União dos Artistas é espancado até a morte

No dia 26 de outubro, o músico Décio Geraldo Teixeira, 81 anos, foi brutalmente espancado durante um assalto nas proximidades do Terminal Rodoviário Deputado Renato Azeredo, em Sete Lagoas. Infelizmente, Teixeira não conseguiu sobreviver aos graves ferimentos e veio a falecer.

Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

A vítima era membro da banda União dos Artistas e, regularmente, utilizava o ônibus de Sete Lagoas com destino a Brasília para visitar sua filha. Ele foi encontrado inconsciente na via pública, sendo posteriormente transportado para um hospital, onde foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No entanto, lamentavelmente, não resistiu às lesões.

As autoridades policiais estão conduzindo investigações para esclarecer as circunstâncias desse trágico incidente.

Da redação