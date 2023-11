Um grave acidente de trânsito deixou quatro pessoas feridas na Avenida José Sérvulo Soalheiro, em Sete Lagoas, neste domingo (29). O motorista envolvido no incidente fugiu do local a pé, deixando para trás uma cena de caos e preocupação.

Foto: Divulgação/CBMMG - 5ª Companhia Independente

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro estava em alta velocidade quando atingiu o grupo. Dois homens, com idades de 43 e 60 anos, foram socorridos pelos bombeiros e encaminhados para o Hospital Municipal de Sete Lagoas. Eles estavam conscientes até a chegada na unidade de saúde.

As outras duas vítimas não tiveram as idades reveladas. Elas foram socorridas pelas equipes do Samu.

A polícia ainda não identificou o motorista envolvido no acidente, mas já iniciou uma busca intensiva para localizá-lo. Testemunhas oculares relataram que o indivíduo abandonou o veículo e fugiu a pé, gerando um esforço conjunto da polícia e da comunidade para capturá-lo.

A investigação sobre o acidente está em andamento.

*Atualizada: 30/10 às 09:54

Da redação