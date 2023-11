Chuva a qualquer momento em Sete Lagoas nesta segunda; confira a previsão do tempo

Apesar do tempo firme agora pela manhã, a chuva pode aparecer a qualquer hora do dia em Sete Lagoas nesta segunda-feira (30). Confira a previsão do tempo.

Foto: Reprodução/ Internet

O sol aparecerá entre nuvens, com precipitações isoladas pela manhã, tarde e noite na cidade. A mínima registrada foi de 22°C e a máxima será de 32°C. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A chuva é a tendência para toda a semana, com os termômetros ficando na casa dos 30°C; é previsto na sexta-feira (3), que a máxima caia para 25°C.

Da redação