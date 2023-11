Jovem de 19 anos é a vítima de acidente na Avenida Prefeito Alberto Moura em Sete Lagoas

O acidente que ocorreu neste domingo (29) na Avenida Prefeito Alberto Moura, próximo ao bairro Jardim Arizona, em Sete Lagoas, vitimou o condutor, um jovem de apenas 19 anos identificado como Luiz Fernando Miranda Mariz, que perdeu o controle de seu veículo, um automóvel Ônix de cor branca, enquanto retornava de um rodeio realizado em Araçai. O resultado do acidente foi fatal para o jovem.

Foto: Arquivo Pessoal/ Redes Sociais

No momento do choque, um passageiro que acompanhava Luiz Fernando estava dormindo e, portanto, não pôde fornecer informações sobre a sequência dos eventos que levaram ao acidente.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prontamente responderam ao chamado e chegaram ao local. Infelizmente, ao chegarem ao veículo, encontraram Luiz com múltiplas lesões na região da cabeça, confirmando seu falecimento. O passageiro, numa tentativa de prestar socorro, conseguiu remover o jovem condutor do veículo.

O passageiro, cuja identidade não foi revelada, foi imediatamente encaminhado ao hospital municipal de Sete Lagoas, onde recebeu atendimento médico.

