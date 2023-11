No final da tarde deste domingo (29), um acidente na Avenida José Servulo Soalheiro, número 3952, no Bairro Verde Vale, resultou em quatro pessoas feridas após um incidente envolvendo um veículo Fiat Palio. O 3º Sargento Juvenal Coelho Neto foi o primeiro a chegar à cena, onde encontrou as quatro vítimas de atropelamento caídas no canteiro central, cercadas por uma aglomeração de pessoas. Rapidamente, ele solicitou assistência médica, que chegou prontamente com duas viaturas do SAMU e uma viatura do Corpo de Bombeiros.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Com base em informações cedidas à redação do SeteLagoas.com.br, testemunhas no local, embora relatassem ter presenciado o acidente, optaram por não se identificar. Segundo informações, o condutor do veículo envolvido no acidente, um residente do Bairro Nova Cidade, estava dirigindo um Fiat Palio na Avenida José Servulo Soalheiro, no sentido do Bairro Verde Vale. No ponto da ocorrência, próximo ao número 3952 da via, o condutor executou uma manobra abrupta, perdeu o controle do veículo e atropelou as vítimas que estavam sentadas em cadeiras de bar no canteiro central da avenida.

Após o incidente, transeuntes tentaram impedir a fuga do condutor, retirando as chaves de ignição do veículo, mas foram ameaçados de morte por ele, que estava armado com duas armas de fogo. Diante da ameaça, o motorista sacou uma das armas e fugiu do local no veículo, que estava com dois pneus furados, seguindo em direção ao Bairro Jardim dos Pequis. Durante a fuga, a placa dianteira do veículo se desprendeu.

Uma testemunha ocular do acidente relatou ter visto o condutor perdendo o controle do veículo e atropelando as vítimas no canteiro central. Sua bicicleta, que estava estacionada no canteiro central, foi danificada durante o incidente.

Apesar do acionamento da perícia, o perito informou que não se deslocaria até o local do acidente. Durante o patrulhamento na Rua Rita Maria Campeio, no Bairro Jardim dos Pequis, a viatura do 3º Sargento Neto localizou o veículo envolvido no atropelamento, que foi posteriormente removido para o pátio do Socorro Fênix.

As vítimas foram conduzidas ao Hospital Municipal, todas conscientes. A primeira vítima sofreu escoriações nos pés, cotovelo esquerdo e mão esquerda. A segunda teve um pequeno corte no dedo da mão direita e queixou-se de dor no joelho esquerdo. A terceira apresentou um corte na cabeça, escoriações na perna direita, cotovelo esquerdo e abdômen. A quarta vítima, identificada como Paulo Cesar dos Santos, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no dia 30/10.

O condutor/autor do incidente foi identificado, mas ainda não foi localizado para dar sua versão dos acontecimentos. A placa do veículo foi recolhida e entregue na Delegacia de Polícia Civil.

*Matéria atualizada em 31/10/2023 - 09h.

Da redação com informações do 25ºBPM