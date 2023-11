No dia 2 de novembro, quinta-feira, todas as unidades da Fundação Hemominas estarão fechadas em observância ao feriado de Finados. A instituição divulgou informações sobre o funcionamento de suas unidades para os dias próximos ao feriado, visando garantir o adequado suprimento de sangue para as necessidades médicas da região.

No dia 1º de novembro, quarta-feira, que é considerado ponto facultativo em virtude do Dia do Servidor Público (celebrado em 28 de outubro), o Hemocentro de Sete Lagoas estará aberto das 7h às 12h30. No feriado de 2 de novembro, estará fechado, e voltará a funcionar no dia 3, das 7h às 12h30.

A Fundação Hemominas salienta a importância de agendar a sua doação de sangue para garantir comodidade e segurança. Os doadores podem fazer isso online ou através do aplicativo MGapp – Cidadão. Além disso, é fundamental conhecer as condições e restrições para a doação de sangue, a fim de garantir a elegibilidade para a doação.

