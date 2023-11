Leilão do Santander: Terreno em Sete Lagoas com 59% de desconto e outras ofertas pelo Brasil

O banco Santander está promovendo um leilão de 72 imóveis com descontos significativos, que podem atingir até 59% do valor de avaliação. Essa oportunidade está disponível até o dia 06 de novembro e as negociações ocorrem de forma online, através do portal de imóveis do próprio banco ou por meio da plataforma Superbid Exchange.

Foto: Reprodução/ Internet

Os imóveis em leilão abrangem uma variedade de tipos, incluindo casas, apartamentos, prédios, salas comerciais e terrenos. Essas propriedades estão distribuídas por 16 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Os estados contemplados são: Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Sergipe e São Paulo.

Os lances iniciais para esses imóveis variam de R$ 42 mil a R$ 7 milhões. O menor valor refere-se a um terreno de 500 m² em Sete Lagoas. Enquanto o maior lance inicial é para uma casa de 1140 m², com 14 vagas de garagem, localizada em um condomínio fechado na cidade de Barueri, na Grande São Paulo, que está com um desconto de 30%.

Além disso, o estado de São Paulo possui 18 imóveis disponíveis no leilão. Entre eles, destaca-se uma casa desocupada com 907 m² de área construída, localizada em Embu-Guaçu, que conta com três quartos e duas vagas de garagem, com lance inicial a partir de R$ 923,3 mil. Outra oportunidade é um apartamento de 143 m², com quatro vagas de garagem, no bairro do Morumbi, na capital, que apresenta um desconto de 41% e um lance inicial de R$ 352,8 mil.

Os interessados em participar desse leilão devem fazer um cadastro no site da leiloeira, ler o edital com atenção e se habilitar para fazer ofertas nos imóveis de seu interesse. Esta é uma chance para quem busca adquirir propriedades com descontos substanciais.

Da redação com Por Dentro de Tudo