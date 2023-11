Outubro Rosa: Assistência Social realiza palestra preventiva para alertar servidoras

A prevenção ao câncer de mama precisa ser falada. Por isso, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh) realizou, junto a servidoras do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e do Centro de Referência da Assistência Social (Cras), uma palestra preventiva sobre o tema no último dia 17 de outubro, no próprio Creas.

"Pensamos nesse momento com algumas servidoras para alertar que não podemos descuidar da saúde. Já que nos preocupamos tanto com nossos usuários, também precisamos nos cuidar. Foi uma tarde de bate papo e descontração, trazendo informações sobre o assunto", contam as profissionais do Centro Estadual de Atenção Especializada (CEAE), as psicólogas Jucilaine de Souza Pereira e Carmelita Cunha.

Para a coordenadora do CREAS, Bárbara Andressa, foi um momento de autocuidado. "Muitas vezes saímos de nossas casas cedo, cuidados dos nossos filhos, família, estudo, trabalho e nos esquecemos de fazer o mínimo por nós", reflete. Durante todo o mês de outubro diversos setores da Prefeitura vêm realizando ações de conscientização nesse sentido junto às servidoras, demonstrando a preocupação que a causa merece.

