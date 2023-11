Praça Zacarias: Prefeitura e Igás discutem parceria para criação de novo espaço de lazer no bairro Iporanga

A Prefeitura de Sete Lagoas segue com seu bem sucedido programa de adoção de praças e outros espaços públicos da cidade, por meio de parcerias público-privadas junto a empresas, entidades e associações locais. Mais um passo foi dado na manhã desta segunda-feira, 30 de outubro, durante reunião com o prefeito Duílio de Castro, o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade, o vereador Caio Valace e representantes da empresa Igás, no gabinete do prefeito.

Durante a reunião foram discutidos planos para a construção da Praça Zacarias, no bairro Iporanga. "Apresentamos a estruturação do projeto ao prefeito Duílio de Castro e à empresa parceira Igás. Na próxima semana eu e o prefeito ouviremos os moradores do bairro em uma reunião para definirmos os próximos passos", contou o vereador Caio Valace, que articula a mediação da parceria. O objetivo, segundo o prefeito, é tornar o ambiente um parque recreativo. "Nossa ideia é termos também atrações sugeridas pela população, proporcionando mais lazer e sustentabilidade aos bairros de nossa cidade", completou Duílio de Castro.

Adoção de praças

Desde que foi implementado pela atual gestão, o Programa Municipal de Adoção de Praças já revitalizou diversos espaços públicos. Mesmo fora do programa, a Prefeitura também vem investindo na melhoria de vários locais: Praça Pitangui (São João), Praça Maria Esteves de Oliveira Cunha (Várzea), Praça Geny Raposo (Santa Luzia), Praça José Cirilo Leão (Henrique Nery), Praça do Montreal, Praça do CAT-JK, Praça do Ficus, Praça Barão do Rio Branco (Praça da Prefeitura), Praça do Bowl de Skate (Boa Vista), Praça Luiz Farnetti (Gamela), Rotatória Barbosa Melo, Rotatória do Shopping, Rotatória do INSS, e, em breve, as praças Paris (Jardim Europa), do Maçom e do Canaã também serão revitalizadas, entre outras.

