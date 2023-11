Iluminação de Natal 2023 é inaugurada e CDL abre campanha Natal Mágico em parceria com a Prefeitura

Sete Lagoas está com o brilho renovado. Literalmente! Foi inaugurada na última sexta-feira, 27 de outubro, a nova iluminação de Natal 2023. A contagem regressiva feita pelo prefeito Duílio de Castro, acompanhado do vice-prefeito Dr. Euro de Andrade, de vereadores e secretários municipais, além da presença especial de sua mãe, Dona Dalva, marcou o início do período natalino na cidade e lotou a Praça Dom Carmelo Mota (Praça da Feirinha). Depois da inauguração da iluminação de natal, não poderia faltar o show do bom velhinho.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

O prefeito e o vice-prefeito, então, foram conferir de perto a iluminação de natal e conversar com público e feirantes. "Esse ano nós estamos inaugurando com antecedência de dois meses, com nossa cidade iluminada, incentivando o comércio e o turismo, trazendo alegria mais cedo para o nosso Natal. Venha conhecer nossa iluminação, que cada ano fica mais linda. Imagine quantas fotos levando o nome de Sete Lagoas além de nossas fronteiras. A cidade merece. É um presente para Sete Lagoas", afirmou o prefeito.

Dr. Euro de Andrade fez questão de lembrar o motivo da cor azul desse ano. "Teremos dois meses de lazer, alegria, espírito natalino e incentivo ao comércio. Tudo foi pensado para o bem estar de todos vocês. A cor azul é uma referência à causa dos autistas. Em breve teremos um Centro de Referência do Autismo em nossa cidade", explicou o vice-prefeito.

Quem veio já gostou do que viu e pretende voltar mais vezes. "Eu achei bacana demais. No ano passado já estava bom, mas esse ano ficou bem mais interessante. Gostei demais da iluminação, dos enfeites, de tudo", disse Thiago Ribeiro, ao lado da esposa Izabela e do filho Guilherme. "Perfeita, está mais bonita que a do ano passado. Conseguiram superar", reforçou Lorena Novais, junto da filha Maria.

Natal Mágico CDL

O presidente da CDL, Geraldir Alves, comemorou mais um ano da parceria entre a Prefeitura e o comércio local. "Hoje marca o primeiro dia da nossa campanha Natal Mágico CDL. Você compra nas lojas participantes, recebe um cupom e concorre a até R$ 50 mil em prêmios. A cidade está linda, toda iluminada. Essa parceria com a Prefeitura é um sucesso. Convidamos a todos a comprarem em Sete Lagoas". A iluminação de Natal funciona todos os dias da semana, na Praça da Feirinha, na orla da Lagoa Paulino e na Praça do CAT. Venha você também viver essa emoção!

