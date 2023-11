Shows de Leonardo e Elba Ramalho lotaram o Boa Vista e arrecadaram toneladas de alimentos

Comemorações dos 156 anos de Sete Lagoas está só começando e programação gratuita vai até 12 de novembro

As comemorações dos 156 anos de Sete Lagoas não poderiam começar da melhor forma: com um show de solidariedade. No último fim de semana milhares de sete-lagoanos e turistas lotaram o Parque Náutico do Boa Vista para curtir os shows de Thiago Carvalho, Leonardo, Orquestra Mineira de Viola e Elba Ramalho, por meio da troca de ingressos por alimentos não perecíveis. Nem a chuva no final do primeiro dia espantou o público.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Pouco antes do show, o cantor Leonardo recebeu o prefeito Duílio de Castro em seu camarim. "Alô, galera maravilhosa de Minas Gerais. Alô, Sete Lagoas. Estou aqui com o prefeito Duílio de Castro em comemoração dos 156 anos dessa bela Sete Lagoas, essa cidade maravilhosa que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, nesse celeiro da música sertaneja. Ô, prefeitão, o presente é meu em cantar pra vocês", agradeceu o cantor.

"Pra gente é uma alegria muito grande receber esses grandes artistas no aniversário da nossa cidade, ver esse Parque Náutico do Boa Vista lotado. Só demonstra que acertamos mais uma vez na programação. Gostaria de agradecer a todos que doaram os alimentos, à Cimento Nacional e à Cooperlider, por acreditarem mais uma vez nessa grande festa", disse o prefeito Duílio de Castro. "É uma honra, parabéns à cidade. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Obrigada, prefeito", disse a cantora Elba Ramalho, também ao lado do prefeito, pouco antes de sua apresentação.

Foto: Djhessica Monteiro/Setelagoas.com.br

E a festa está só começando. Com a parceria entre a Prefeitura e o Festival Nacional de Arte de Rua, patrocínio da Cimento Nacional e apoio da Cooperlider, ainda fazem parte da programação shows de artistas locais, exposições, circo, teatro, dança, rodas de conversa, feirinha acústica, coral, campeonato de skate, desafio de MCs e até bloco de carnaval. A programação completa e gratuita você confere no site www.setelagoas.mg.gov.br. Participe!

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM