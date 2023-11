Dia da Consciência Negra: 20 de novembro é feriado ou ponto facultativo em Sete Lagoas?

Com a chegada de novembro, o calendário traz consigo um período repleto de comemorações e momentos de repouso que certamente agradam a estudantes e trabalhadores. Este mês, recheado de feriados e pontos facultativos, reserva um lugar especial para a celebração do Dia da Consciência Negra, uma data de grande significado que se destaca no dia 20.

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Uma pergunta que frequentemente surge nesse contexto é se o feriado do dia 20 de novembro é nacional. Desde 2011, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra faz parte do calendário oficial brasileiro. No entanto, é importante observar que nem todos os estados e municípios do país consideram essa data como um feriado. Em Sete Lagoas, por exemplo, a situação é diferente. Desde o ano de 2020, o dia 20 de novembro foi oficialmente estabelecido como um feriado municipal. Essa decisão foi tomada através da promulgação da Lei nº 9124/2020 pela Câmara Municipal, marcando o compromisso da cidade em reconhecer a importância da Consciência Negra.

A escolha do dia 20 de novembro para celebrar a Consciência Negra tem um significado histórico profundo, pois representa a data da morte de Zumbi dos Palmares, ocorrida em 1695, quando ele liderou a resistência contra as tropas portuguesas. Zumbi, notável líder do Quilombo dos Palmares na Serra da Barriga, Alagoas, simboliza a luta tenaz de milhares de negros contra o sistema de escravidão que perdurou por anos no Brasil.

Da redação