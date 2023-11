Prefeito confere reforma do Caps AD e recebe duas novas ambulâncias para Sete Lagoas

Em breve os três centros de atenção psicossocial de Sete Lagoas estarão totalmente revitalizados. Depois de iniciada a reforma do Caps Infantil, agora chegou a vez do Caps AD (álcool e drogas), que atende a dependentes químicos. A unidade de saúde, localizada no bairro Jardim Europa, recebeu a visita do prefeito Duílio de Castro e do secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, e sua equipe, na manhã desta segunda-feira, 30 de outubro.

Foto: ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas

Além dos Caps, o Hospital Municipal e outras dez unidades de saúde do município também seguem sendo reformadas, comprovando o compromisso da atual gestão com a melhoria contínua na prestação de serviços de saúde para a população. "Aqui nós vamos trocar piso, refazer a pintura, o telhado e tudo mais. Seguimos reformando nesse momento dez unidades de saúde e esse Caps é uma delas. Estamos trabalhando muito e os resultados não param de acontecer", disse o prefeito durante a fiscalização da obra.

"É uma revitalização completa. Semana passada anunciamos a reforma do Caps Infantil. Agora é a vez do Caps AD e, muito em breve, anunciaremos o início da reforma do Caps Adulto, trazendo mais conforto aos nossos colaboradores e, principalmente, os pacientes para que sejam assistidos de maneira mais cuidadosa, integral e humanizada", comentou o secretário Dr. Marcelo Fernandes.

Durante a vistoria, o prefeito também conferiu a entrega de mais duas novas ambulâncias para o transporte de pacientes. "Hoje estamos entregando essas duas ambulâncias novinhas, zero quilômetro, para transportar nossos pacientes com mais qualidade e, também, dando mais segurança aos profissionais. Seguimos firmes em nosso propósito de prestar cada vez mais um melhor serviço à sociedade", finalizou o prefeito.

Da Redação com ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas