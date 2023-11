No dia 21 de outubro um ciclista de 60 anos sofreu um grave acidente ao descer a Serra de Santa Helena, em Sete Lagoas. O caso ocorreu devido a problemas nos freios de sua bicicleta Speed antiga que resultaram no rompimento do cabo do freio.

descida da Serra - Foto: Google Street View/jun. 2023

O ciclista conseguiu manter o controle de sua bicicleta pela rua Ovídio Joaquim de Souza (principal via de acesso à Serra de Santa Helena) até cruzar a Avenida Prefeito Alberto Moura. Porém, logo em seguida perdeu o controle e colidiu com um muro. O impacto foi severo e resultou em um traumatismo craniano.

Um vídeo de câmera de segurança próxima ao cruzamento que circula em grupos de mensagem e redes sociais mostra o momento em que o ciclista desce a serra sem controle. A pedido do filho da vítima, o portal SeteLagoas.com.br não divulgará as imagens.

Os serviços de emergência foram acionados imediatamente, com a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestando assistência ao ciclista em estado grave. Ele foi levado ao Hospital Municipal de Sete Lagoas e internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

As informações mais recentes sobre seu estado de saúde indicam recuperação gradual e o filho da vítima relata melhorias em sua condição. No entanto, a lesão na cabeça foi significativa, e o processo de recuperação ainda está em andamento.

Da Redação, Djhéssica Monteiro.