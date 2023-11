Prefeitura de Sete Lagoas fortalece ações e prepara alunos para a Avaliação da Educação Básica

Desde o dia 23 de outubro, a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura (SMEEC) – concentra ações na análise do Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb 2023. Um processo que envolve várias escolas municipais e milhares de alunos de níveis diferentes e define o índice de aprendizagem dos estudantes. Um conjunto de medidas fortalece a Rede Municipal de Ensino e deixa ótimas expectativas quanto ao resultado.

Foto: ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas

As diretrizes da avaliação foram definidas pela Portaria nº 267 de 21 de junho de 2023 publicada no Diário Oficial da União. A regulamentação aponta o público-alvo, que são alunos matriculados no 2º, 5º e 9º ano das escolas municipais. Vale ressaltar que escolas estaduais também são avaliadas. “O envolvimento de todos é muito importante, já que o resultado será o nosso Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). A SMEEC se dedicou muito nesse processo com uma Sala de Avaliação que vem preparando diretores e professores. Durante todo o ano foram empregados recursos nos aspectos pessoal e emocional para fortalecer ainda mais nosso trabalho”, destaca Márcia Veiga, diretora do Departamento de Equipe Pedagógica do Município.

De maneira simultânea, profissionais de áreas relacionadas ao ensino trabalham atividades que também preparam o emocional dos mais de 2.500 alunos de 374 turmas que se aproximam do momento crucial da avaliação. “Trabalhamos a parte cognitiva preparando por meio de atividades de revisão dos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática. Também fazemos dinâmicas para preparar o lado emocional dos alunos. O equilíbrio é primordial em qualquer tipo de avaliação. Estamos unidos para obter resultados maravilhosos”, comentou Márcia Moreira de Siqueira, que na manhã desta terça-feira, 31, trabalhou com alunos da Escola Municipal Dr. Márcio Paulino.

Outro diferencial no processo educacional em Sete Lagoas é o serviço de orientação psicossocial. Um trabalho que fortalece a comunidade escolar e reflete diretamente no desenvolvimento sócio-emocional dos alunos e seus familiares. “Este serviço se consolidou como um grande ganho. Sabemos que 20% do sucesso na vida das pessoas está relacionado ao coeficiente intelectual. Os outros 80% podemos relacionar ao emocional, contexto familiar, classe social e outros fatores que contribuem para a formação do cidadão. Estamos realizando projetos que motivam o acompanhamento das famílias e a vida escolar e com os alunos temos oficinas que buscam o desenvolvimento também nos conteúdos acadêmicos”, explica a psicóloga escolar Sara Cristina Alves da Costa.

As avaliações ocorrem a cada dois anos e a educação municipal chega muito bem para conquistar um resultado altamente positivo no IDEB. Tudo fruto de um planejamento estruturado e estratégico.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom