Carro atravessa rotatória e cai no Córrego do Diogo em Sete Lagoas

Vídeos que circulam nas redes sociais nesta terça-feira (31/10/2023) mostram que um veículo caiu no Córrego do Diogo, em Sete Lagoas, depois de atravessar a rotatória que dá acesso aos bairros Progresso e Vapabuçu, próximo ao Assaí Atacadista.

Foto: Google Street View (jul. 2021)

No local do acidente é possível ver as marcas do veículo no gramado da rotatória. Antes de cair no córrego, o carro ainda derrubou uma placa de sinalização da ciclovia e passou bem próximo a um poste de energia elétrica.

Essa rotatória marca o ponto de encontro dos Córregos do Diogo, que margeia a Av. Dr. Renato Azeredo com o Córrego do Matadouro.

Ainda não se tem informação de possíveis vítimas e estado de saúde.

Veja imagens:

*Matéria em atualização.

Da Redação, Vinícius Oliveira.