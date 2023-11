Novembro começa com chuvas em Sete Lagoas; veja previsão completa para hoje (01)

A previsão do tempo para Sete Lagoas é de temperaturas entre 18°C (mínima) e 30°C (máxima), com umidade variando de 45% a 100%. Há previsão de chuva de 20mm com 90% de probabilidade. O dia terá céu nublado pela manhã, com possibilidade de chuva isolada e vento fraco do leste-sudeste. À tarde e à noite, o cenário será semelhante, com nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, e o vento mudará para leste-norte, com intensidade fraca a moderada e possíveis rajadas.

Foto: Reprodução/ Internet

A temperatura mínima prevista é de 18°C, com uma tendência de ligeiro declínio, enquanto a temperatura máxima atingirá os 30°C, também com tendência de ligeiro declínio. A umidade do ar varia entre 45% (mínima) e 100% (máxima).

Em relação à chuva, é prevista uma precipitação de 20mm, com uma probabilidade de 90%. Pela manhã, o céu estará nublado, com possibilidade de chuva isolada. A direção do vento será predominantemente do leste-sudeste, com intensidade fraca.

Durante a tarde, as nuvens continuarão presentes, e são esperadas pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O vento mudará para leste-norte, com intensidade fraca a moderada e possíveis rajadas.

À noite, as condições meteorológicas permanecerão semelhantes, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O vento virará para nordeste-norte, mantendo uma intensidade fraca a moderada.

Da redação com INMET