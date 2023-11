Tempestade em Sete Lagoas deixa 19 pessoas desalojadas e rastro de destruição

Uma tempestade devastadora varreu a cidade de Sete Lagoas, nesta terça-feira (29), provocando o deslocamento de pelo menos 19 pessoas e deixando um rastro de estragos significativos em seu caminho.

Por volta das 17h30, com pouco mais de uma hora a cidade recebeu aproximadamente 80 mm de chuva e rajadas de ventos que atingiram 70 km/h.. Os impactos da tempestade se estenderam a veículos, propriedades e estabelecimentos locais, gerando preocupações imediatas para a comunidade.

As autoridades municipais informaram que, de acordo com seus registros, dez residências no bairro Irmã Fátima, nas proximidades da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac), foram diretamente afetadas pelas inundações, forçando os moradores a buscar abrigo temporário com seus familiares.

Na rua Avelino Macedo, bairro São Geraldo, um imóvel foi atingido por uma árvore (Ipê) danificando janelas e o telhado, dois adultos ficaram desalojados. Na rua A, no bairro Goiabeiras, o córrego chegou a subir 5 metros em seu nível atingindo um imóvel de onde foram desalojados dois adultos e duas crianças. Uma casa na rua Antônio Galdêncio Lopes, bairro Mangabeiras, ficou alagada com risco de queda de muro. Já na Rua das Oliveiras, no Manoa, trincas surgiram em um imóvel.

No total, foram 19 pessoas desalojadas, sendo 11 adultos e oito crianças, quase todos no bairro Monte Carlo (sete adultos e seis crianças).

Além dos impactos nas residências, o temporal desencadeou extensos danos por toda a cidade, com várias vias públicas sofrendo alagamentos, e empresas, residências e veículos submersos em diversas áreas. O prefeito lamentou a situação e observou que a obstrução de bueiros, muitas vezes causada pelo acúmulo de lixo, contribuiu significativamente para as inundações.

A 5ª Cia Ind de Bombeiros Militar atendeu um total de 12 ocorrências, das quais seis estavam relacionadas a situações de alagamento, inundação e enxurrada, e as outras seis envolviam quedas de árvores em residências, vias ou rede elétrica.

Durante essas operações de resgate, os Bombeiros conseguiram salvar cinco pessoas em situações de risco, transferindo-as para locais seguros. Além disso, uma pessoa foi retirada por populares de um córrego após seu veículo ter perdido o controle e caído nele.

Um trecho da avenida Prefeito Alberto Moura (Perimetral), entre os bairros Nova Cidade e Luxemburgo, foi destruído pela força das águas. O local está interditado e está sendo avaliado pela Secretaria Municipal de Obras.

A Defesa Civil Estadual permanece em estado de alerta constante, monitorando as ocorrências e priorizando a segurança da comunidade local. No entanto, é importante ressaltar que os serviços essenciais em Sete Lagoas não foram prejudicados, e a situação está atualmente sob controle.

Em caso de alagamento, queda de árvore, trincas no imóvel ou falta de energia elétrica, acione imediatamente a Defesa Civil Municipal de Sete Lagoas pelo 153 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Além disso, é importante ressaltar que a previsão do tempo indica a possibilidade de mais chuvas nesta quarta-feira (01).

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas

*Atualizado às 10H42