Cozinheiro setelagoano faz sucesso nas redes ensinando receitas

Júlio Cesar Pereira é Bacharel em Administração, tem 29 anos, natural de Sete Lagoas e é um talentoso sushiman e cozinheiro amador. Ele é o responsável e idealizador do Na Cozinha JP, página nas redes sociais dedicada a ensinar uma variedade de receitas de forma descomplicada através de vídeos rápidos.

Imagem redes sociais

Seu amor pela gastronomia tem raízes na infância quando aprendia a cozinhar com suas avós e sua mãe. Em 2020 teve a oportunidade de participar e se destacar num concurso de gastronomia local recebendo o título de Chef Revelação, promovido pela Casa de Casa. Este evento foi crucial para desencadear seu potencial na culinária.

"Logo depois de participar do concurso Chef Revelação promovido pela Casa de Casa, eu percebi que era aquilo que eu realmente gostava. Então veio a ideia de abrir um delivery de comida japonesa", conta Júlio Cesar.

No ano seguinte, Júlio inaugurou seu primeiro serviço de delivery de comida japonesa na cidade, o Sakai Sushi.

"O Sakai Sushi se formou da união de 4 amigos e sushimans: eu, Darlan Marcio, Ananias Rodrigues e Rogerio Martins. Desde o início temos um pensamento alinhado e focado em trazer um produto de qualidade para nossos clientes, um atendimento humanizado a fim de trazer uma melhor experiência. Sempre fomos muito gratos por todo sucesso, pela grande aceitação dos nossos clientes, e queríamos retribuir de alguma forma. Criamos um ‘Combinado do Bem’ no qual 15% das vendas seria destinado para projetos sociais da cidade. Hoje nossa ação está revertendo 15 % das vendas em compras de fraldas geriátricas para Vila Vicentina."

Foto: Rogério Martins, Ananias Rodrigues, Darlan Márcio, Júlio Cesar.

O projeto Na Cozinha JP surgiu da percepção de que as pessoas estão cada vez mais dependentes de alimentos industrializados. O propósito da página é ensinar receitas fáceis e práticas, destacando o processo para mostrar como é viável produzir refeições saudáveis em casa, livres de aditivos e conservantes, além de evidenciar a economia que isso pode gerar.

Em menos de 3 meses desde o início, a Na Cozinha JP já reúne mais de 34 mil seguidores no Instagram e TikTok, acumulando mais de 4 milhões e meio de visualizações em vídeos. Todos os conteúdos são autorais e Júlio se sente imensamente gratificado ao receber diariamente fotos de seguidores reproduzindo suas receitas.

"Hora de cozinhar é um momento de desligar da correria do dia-a-dia. Sempre que faço minhas receitas gosto de compartilhar com a família e amigos, para o cozinheiro é muito prazeroso ver a reação das pessoas ao degustar pratos que foram feito com muito cuidado e carinho. Os feedbacks são o que me fazem querer ensinar cada vez mais! Diariamente recebo inúmeras mensagens de pessoas que estão fazendo as receitas, fotos, comentários em publicações, tenho pessoas acompanhando em pelo menos 6 países diferentes", relata Júlio Cesar.

As receitas preparadas por Júlio Cesar podem ser acompanhadas nas redes sociais @‌nacozinhajp / @‌sakaisushi.

Da Redação, Maria Eduarda Alves.