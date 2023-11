Escola de Inhaúma é fechada para desinfecção após dois casos de infecção por bactéria

A Prefeitura de Inhaúma suspendeu as aulas na Escola Municipal Jaime Isidoro nesta quarta-feira (1º) após a confirmação de dois casos da escarlatina em integrantes do colégio. As outras unidades de ensino estão funcionando normalmente.

O comunicado foi realizado nas redes sociais da prefeitura na tarde de terça (30) e desinfecção foi realizada no local na manhã desta quarta. Ainda de acordo com o município, não houve casos confirmados em outras escolas, por isso, as aulas estão ocorrendo normalmente.

A Prefeitura de Inhaúma não informou sobre a condição dos pacientes com a doença.

Bactéria que assusta pais mineiros

Após o caso de três crianças que morreram sob suspeita de uma infecção causada pela bactéria streptococcus na cidade de São João del-Rei, no Campo das Vertentes, as atenções sobre a saúde dos menores nas escolas virou assunto estadual. Ao menos cinco cidades da região fecharam suas escolas para realizar a desinfecção; outros municípios também anunciaram a descoberta de casos na comunidade escolar.

Até o momento foram confirmadas duas mortes de crianças pela bactéria na cidade histórica.

