PC de Pedro Leopoldo perde a vida em acidente na MGC-496, em Corinto

Na madrugada desta quarta-feira (1), um policial civil perdeu a vida em um trágico acidente na MGC-496, em Corinto. O acidente foi descoberto após um cidadão que transitava pela rodovia avistar o veículo acidentado no acostamento e fazer um chamado de emergência para as autoridades. A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Móvel de Corinto foi prontamente acionada e chegou ao local, confirmando o desfecho fatal.

Foto: Arquivo Pessoal

O corpo de Gilberto de Oliveira, 67 anos, foi encontrado no chão, próximo à porta do lado do passageiro, de acordo com informações da Polícia Militar. A suspeita inicial é que o policial possa ter adormecido ao volante.

Uma perita da Polícia Civil compareceu ao local para iniciar a investigação das circunstâncias do acidente. Durante os procedimentos, foram recolhidas duas pistolas, a identificação funcional da vítima e seus uniformes.

Da redação com Por Dentro de Tudo