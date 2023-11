Secretaria Municipal de Saúde capacita Agentes de Endemias para combater transmissores de várias doenças

As equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), do Controle da Dengue e Combate ao Pernilongo, da Secretaria Municipal de Saúde, realizaram um treinamento especial de técnicas de borrifação para controlar transmissores de arboviroses (dengue, zica e chikungunya), leishmaniose, Chagas e ainda combater o pernilongo. A capacitação foi realizada na última segunda-feira, 30, e na terça-feira, 31, com aproximadamente 30 profissionais que vivenciaram situações reais de campo.

Imagem: Prefeitura de Sete Lagoas Ascom

O treinamento foi ministrado por técnicos da Superintendência Regional de Saúde (SRS), em parceira com a Prefeitura de Sete Lagoas. O principal foco foi a aplicação de insumos (adulticidas) destacando o uso correto do equipamento de pulverização costal e a utilização correta do Equipamento Individual de Proteção (EPI). “Foi um treinamento teórico e prático onde também foi detalhada a biologia dos vetores e onde deve-se aplicar o inseticida para que tenha maior efetividade”, explica Maria Tereza Rodrigues, coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Uma das etapas foi a utilização dos novos equipamentos que, por segurança, foram abastecidos com água facilitando o manuseio pela ausência de alguns EPIs.

Os Agentes de Combate a Endemias (ACE) são fundamentais nas ações preventivas da área de saúde em Sete Lagoas. Eles estão lotados no Centro de Controle da Dengue, Centro de Controle de Zoonoses e no Centro de Controle do Pernilongo Culex e Caramujo Africano. Além de combater os vetores, também atuam para evitar a proliferação de escorpiões e do caramujo africano. “O ACE compõe uma classe de extrema importância para o município. O trabalho é contínuo durante todo o ano e ainda temos os mutirões realizados em regiões estratégicas da cidade”, explica Maria Tereza Rodrigues.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom