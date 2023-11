A região de Sete Lagoas viveu, no fim da tarde e início da noite desta terça-feira, 31 de outubro, sua pior tempestade este ano. A estação meteorológica da Embrapa chegou a registrar 80 milímetros de chuva e ventos de até 70 quilômetros por hora. Já a estação do Inmet registrou 10 milímetros de chuva, por volta das seis da tarde, mostrando a variação da precipitação em diferentes pontos da cidade. Algumas áreas foram alagadas, árvores caíram e houve queda de energia.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

A Defesa Civil, a Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros agiram rápido, dando assistência a famílias desalojadas e desabrigadas e interditando alguns locais. No total, foram 19 pessoas desalojadas, sendo 11 adultos e oito crianças, quase todos no bairro Monte Carlo. Já os Bombeiros atendederam a 12 ocorrências, sendo seis relacionadas a alagamento e seis a quedas de árvores.

O prefeito Duílio de Castro visitou uma das áreas mais atingidas, logo de manhã. "São pouco mais de sete horas da manhã e já estamos trabalhando. Tivemos uma chuva fora do normal. Choveu muito e em pouco tempo, com alagamentos e várias ruas danificadas, como aqui na av. Prefeito Alberto Moura. Estamos fazendo nosso trabalho, cercando, fiscalizando para evitar acidentes e recuperando os pontos críticos desse verdadeiro dilúvio. Pedimos paciência à população", afirmou o prefeito.

O coordenador da Defesa Civil Municipal e comandante da Guarda Municipal Sérgio Andrade visitou os pontos mais críticos da cidade. "A Defesa Civil sempre está alerta e atenta a todos os acontecimentos e, a partir de hoje, vamos intensificar o patrulhamento em toda a cidade com a finalidade de identificar possibilidades de riscos e mitigar eventuais danos", afirmou.

A rua Acesita é um exemplo. A via fica num nível mais baixo em relação à avenida Secretário Divino Padrão e recebe águas pluviais das ruas do entorno. Os seis bueiros que ficam no quarteirão não foram capazes de suportar a força das águas. Na manhã seguinte, moradores e comerciantes limpavam o que sobrou e descartavam o que não valia mais. A solidariedade do sete-lagoano, no entanto, fala mais alto e doações também chegaram rápido. Na semana passada a Codesel já havia reforçado a limpeza dos bueiros de várias vias, e na manhã desta quarta-feira, 1º de novembro, realocou as equipes para as áreas mais atingidas.

"A situação de ontem realmente foi fora do normal, com um volume de águas muito grande em Sete Lagoas, mas a Defesa Civil do Estado segue apoiando o Município, que está adotando as medidas e providências para assistir a população afetada", reforçou o sargento Márcio Luiz de Oliveira, da Defesa Civil Estadual. A Defesa Civil seguirá atenta durante todo o feriado prolongado e pede à população que acompanhe mais informações no Instagram @defesacivildesetelagoas. Em caso de alagamentos ou quedas de árvore, ligue Defesa Civil pelo 153 ou Corpo de Bombeiros no 193.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM