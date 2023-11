Vai chover neste feriado em Sete Lagoas? Confira a previsão do tempo para esta quinta (02)

A previsão do tempo para esta quinta-feira (02) em Sete Lagoas indica que teremos sol, mas acompanhado por muitas nuvens ao longo do dia, com a possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e a noite.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br/Túlio Thales

A temperatura mínima esperada será de 19°C, com uma tendência de estabilidade. Já a temperatura máxima atingirá 29°C, porém, com uma leve tendência de declínio. A umidade relativa do ar apresentará valores entre 45% (mínima) e 90% (máxima). A precipitação prevista é de 15mm, com uma probabilidade de 90%.

Ao longo do dia, o céu estará predominantemente nublado, com a possibilidade de chuvas isoladas de manhã e pancadas de chuva com trovoadas à tarde e à noite. O vento será fraco de Leste a Nordeste de manhã, variando de fraco a moderado do Norte ao Nordeste à tarde e à noite, com possíveis rajadas.

Da redação com INMET