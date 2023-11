Professores de Sete Lagoas dão dicas de possíveis temas da redação do Enem 2023; prova é dia 05/11

A redação do Enem, aplicada no primeiro dia do exame, tem um peso significativo no desempenho final dos estudantes. O tema da redação é revelado apenas no momento da prova, levando a especulações nos dias que antecedem o exame. Para auxiliar os candidatos na preparação, o SeteLagoas.com.br entrevistou professores locais e compilou os principais temas sugeridos por eles. As provas ocorrerão nos dias 5, quando será aplicada a prova de linguagens e ciências humanas, além, é claro, da redação, e 12, quando serão aplicadas as provas de matemática e ciências da natureza.

Segundo a professora Rosângela que leciona em colégios setelagoanos como Rutherford, Impulso, Caetano, Anglo e Pré-Vestibular Cedae, há chances do tema da redação deste ano cair em algum dos seguintes eixos temáticos:

A internet como norteadora de comportamento no século XXI

(Profissões do futuro e seus desafios, Democratização do acesso à internet, Exclusão digital na terceira idade, Ativismo político nas redes sociais, Espetacularização e exibicionismo digital nas redes sociais, Impactos do uso excessivo das tecnologias no desenvolvimento infantil, Desvalorização dos cientistas e das ciências)

A precarização da saúde no Brasil

(Envelhecimento da população brasileira, Automedicação, Obesidade)

A deficiência da educação brasileira

(Educação como agente de transformação social, Evasão escolar, Analfabetismo)

Democratização do esporte no Brasil

(Papel da mídia na formação cultural, Preservação da memória e do patrimônio público nacionais, Valorização da cultura nacional)

A necessidade da preservação do meio ambiente

(Consumo excessivo, Descarte inadequado de lixo, Escassez de recursos hídricos)

A exclusão social no Brasil

(Pessoas em situação de rua, Falta de representatividade na sociedade brasileira, Preconceito contra idosos)

O papel do estado no cumprimento das garantias constitucionais

(Sistema prisional brasileiro, Trânsito, Déficit habitacional no Brasil, Falta de acesso ao saneamento básico, Trabalho análogo ao de escravo, Tráfico de pessoas)

A banalização de comportamentos indevidos na contemporaneidade

(Violência nas escolas, Drogadição, Maus-tratos aos animais, Consumo de álcool por menores de idade, Violência sexual contra crianças e adolescentes)

Desafios para o crescimento econômico brasileiro

(Empreendedorismo, Educação financeira, Pirataria)

Rodrigo Nascimento, professor de Língua Portuguesa e de Redação no Colégio Alpha de Sete Lagoas, também aponta três temas que podem ser relacionados:

Os desafios do sistema prisional brasileiro.

Caminhos para o combate ao trabalho análogo à escravidão.

O futuro das profissões, frente à inteligência artificial.

Independente do tema a ser escolhido, os dois professores deixam dicas valiosas para os candidatos:

"A dica que deixo para os candidatos é: Façam algumas redações nos próximos dias, para praticar, zelando pela estrutura correta. Não deixe de priorizar as propostas de intervenção, pois é uma exigência do texto dissertativo-argumentativo cobrado no ENEM", orienta Rodrigo.

Pensando no dia da prova, Rosângela diz: "Não importa se você fará a prova de Redação primeiro, antes das demais provas, ou ao final, depois de resolvidas as questões de todas as outras provas. O importante é que seja reservada, pelo menos, de uma a uma hora e meia para rascunho e 30 minutos para passar a limpo", explicou Rosângela.

Ela completa dizendo que é importante ler atentamente a proposta da Redação, planejar o texto, usar o espaço destinado ao rascunho (além de revisar o próprio) e deixá-lo "descansando" enquanto faz outras questões ou preenche o gabarito. Isso ajuda a perceber incorreções que antes não haviam sido percebidas antes de passar o texto a limpo.

