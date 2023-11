Prefeitura entrega 20 mil quilos de alimentos a entidades doados em shows de Leonardo e Elba Ramalho

A festa no Parque Náutico do Boa Vista em comemoração aos 156 anos de Sete Lagoas vai virar festa nas mesas de 37 entidades assistenciais da cidade, beneficiando mais de 20 mil pessoas. Na tarde desta quarta-feira, 1º de novembro, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos deu início à entrega de mais de 20 toneladas de alimentos arrecadados para os shows de Leonardo e Elba Ramalho, garantindo comida na mesa de quem mais precisa.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

"Isso reafirma o objetivo do nosso festival, que é promover de forma democrática a arte mas, acima de tudo, que o público que participa esteja feliz também sabendo que está contribuindo para a sociedade e recebendo. Por isso agradecemos muito a Prefeitura e a Cimento Nacional por essa parceria", disse o curador do Festival Nacional de Arte de Rua, Alan Keller. "Esse é um grande valor. Poder ajudar as pessoas e toda a comunidade onde estamos inseridos é sem dúvida muito importante. Parabéns a todos que participaram, parabéns à Prefeitura e esperamos realizar muitos festivais como esse nos próximos anos", afirmou o supervisor se Segurança do Trabalho da Cimento Nacional, Felipe de Oliveira.

O prefeito Duílio de Castro e a secretária Luciene Chaves fizeram a entrega simbólica dos primeiros alimentos doados. "Vocês contribuíram para que tantas pessoas tenham um pouco de alimento em suas refeições. Nosso muito obrigada", reforçou Luciene. "Esses alimentos vão socorrer principalmente as associações que fazem tratamento de pessoas com deficiência e também aquelas de apoio a dependentes químicos e população de rua. É uma oportunidade que temos de contribuir, de amor ao próximo, e vocês que contribuíram fazem parte disso. Nosso muito obrigado e que Deus abençoe a vida de cara um de vocês", completou o prefeito.

Quem ajuda a população mais carente também agradece a essa verdadeira corrente de solidariedade. Um exemplo disso é a comunidade MARCCA (Missão de Avivamento e Redenção Comunidade Católica), no bairro Quintas da Varginha, que realiza um importante trabalho de recuperação de dependentes químicos, pessoas privadas de liberdade e população em situação de rua. "Esse trabalho da Prefeitura e a solidariedade das pessoas nos proporcionou essa graça de recebermos esses alimentos que, com certeza, vão ajudar muito nossos irmãos assistidos. É um pouquinho de cada um que vai ajudando e com certeza fazendo uma diferença muito grande na vida de muitas pessoas", agradeceu Welbert de Paula Campos, o Betinho, fundador da Comunidade Marcca.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM