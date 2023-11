Falta de energia elétrica afetou o abastecimento de água em Sete Lagoas

Nesta quinta-feira, 02 de novembro, a cidade de Sete Lagoas enfrentou problemas no fornecimento de água devido à falta de energia elétrica. O prefeito Duílio de Castro divulgou um vídeo gravado no Morro São João, onde está localizado o maior reservatório de água da cidade, a fim de esclarecer a situação.

Foto: Agência Brasil

De acordo com o prefeito, a interrupção no fornecimento de energia elétrica foi a principal causa da escassez de água que afetou diversos bairros da cidade. Ele isentou o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de qualquer responsabilidade, atribuindo o problema às condições climáticas adversas que danificaram várias linhas de transmissão da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Uma dessas linhas de transmissão afetadas desempenha um papel crucial no abastecimento da Estação de Tratamento de Água (ETA).

A tempestade ocorrida no dia 31 de outubro afetou diversas cidades e causou danos na rede de energia elétrica. A ETA do SAAE, situada em Funilândia e que é responsável pelo tratamento e distribuição de água para Sete Lagoas, ficou sem energia elétrica, impedindo o abastecimento à população.

Conforme informações, a energia elétrica foi restabelecida às 10h45 e encontra-se agora em situação estável. A normalização do fornecimento de água está gradativamente retornando aos bairros que foram afetados.

Da redação