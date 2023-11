Sete Lagoas: Chuvas intermitentes com temperaturas estáveis; veja previsão completa

Nesta sexta-feira (03) em Sete Lagoas, a previsão do tempo indica um dia com sol entre muitas nuvens, com a ocorrência de pancadas de chuva durante a tarde e a noite. As temperaturas se manterão estáveis ao longo do dia, com uma mínima de 21°C e uma máxima de 28°C. A umidade relativa do ar varia de 60% a 95%, e a quantidade de chuva esperada é de 15mm, com uma probabilidade de 90%.

Foto: Arquivo/Setelagoas.com.br/ Túlio Thales

Pela manhã, o céu estará predominantemente nublado, com a possibilidade de chuvas isoladas. O vento sopra de leste-nordeste com intensidade fraca.

Durante a tarde, as nuvens persistirão, e são esperadas pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O vento muda para o quadrante noroeste com intensidade fraca.

À noite, as nuvens ainda estarão presentes, com pancadas de chuva isoladas. O vento vem do norte-noroeste com intensidade fraca.

Da redação com INMET