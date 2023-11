Nova carteira de identidade em Sete Lagoas: O que você precisa saber e como solicitar a partir de segunda (6)

A nova carteira de identidade, também conhecida como Carteira de Identidade Nacional (CIN), começa a ser emitida em todos os estados brasileiros na próxima segunda-feira (6). O documento trará uma identificação única por meio do CPF para todo o país e poderá ser consultado pela internet, a partir do recebimento.

Imagem: Reprodução/ Internet

Em Sete Lagoas, a primeira via e a renovação da carteira de identidade são gratuitas. A segunda via tem taxa de R$ 100,74. Para tirar a nova carteira de identidade em Sete Lagoas, é necessário agendar um horário no site da Polícia Civil de Minas Gerais, pelo site gov.br ou pelo aplicativo da UAI.

No dia do atendimento, o cidadão deve apresentar os seguintes documentos:

Certidão de nascimento ou casamento, sendo original ou cópia autenticada em cartório de notas, legível, sem rasgos, emendas ou rasuras que comprometam a originalidade do documento.

Documento de identificação com foto, como carteira de motorista, carteira de trabalho, passaporte ou outro documento oficial com foto e data de validade.

Comprovante de residência atualizado.

A fotografia será tirada no momento do atendimento.

O prazo para emissão e entrega do documento é de até sete dias úteis. Elas serão entregues pelos Correios no endereço informado pelo cidadão no momento do atendimento no Posto de Identificação.

Confira as principais mudanças na nova carteira de identidade:

A numeração será única e a autenticidade poderá ser checada por QR code, inclusive offline.

O documento terá código MRZ (Machine Readable Zone), o mesmo que consta nos passaportes, e poderá ser lido por equipamentos.

O documento não terá mais o campo referente ao sexo.

A nova identidade substitui a própria identidade atual, mas não substitui nenhum outro documento, como a carteira de habilitação, por exemplo. Para mais informações, acesse o site da Polícia Civil de Minas Gerais.

Diante da mudança, algumas dúvidas podem ter surgido a respeito da nova carteira de identidade. O SeteLagoas.com reuniu todas as respostas para essas e muitas outras perguntas. Leia até o fim e fique por dentro.

O que é o RG único?

O RG único é um documento que vai reunir todas as informações do cidadão, usando o CPF como número. A nova carteira de identidade será nacional, em modelo único, e terá duas versões: física e digital.

Quando começa a valer a nova Carteira de Identidade?

O decreto do RG único entra em vigor no dia 1º de março de 2022. Os institutos de identificação de cada unidade federativa terão até 6 de março de 2023 para se adequarem à mudança. Os cidadãos com até 60 anos têm 10 anos para fazer a troca. Quem tem mais de 60 anos poderá usar o documento antigo por prazo indeterminado.

Meu CPF vai mudar?

Não. Quem já tem CPF poderá solicitar o RG único e permanecerá com o mesmo número de sempre. Quem não tem inscrição no CPF poderá solicitar ao órgão de identificação local, seguindo as regras estabelecidas pela Receita Federal.

O modelo antigo da carteira de identidade será aceito até quando?

O modelo antigo de carteira de identidade será aceito por até 10 anos para a população que tem até 60 anos. Para quem tem mais de 60 anos, o RG antigo será aceito por prazo indeterminado.

Posso fazer a nova carteira de identidade pela internet?

Atualmente, é possível solicitar novo RG pela Internet; Entretanto, apenas o agendamento é feito virtualmente. A confecção do documento é feita presencialmente em um local autorizado.

É obrigatório fazer a troca pela nova Carteira de Identidade?

Sim, para todos os cidadãos que têm até 60 anos. Entretanto, os documentos de identidade antigos ainda serão válidos até 28 de fevereiro de 2032. Logo, a população terá tempo até se adequar ao novo modelo.

Da redação, Djhéssica Monteiro.

Fonte: O Tempo e Portal MG