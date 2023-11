Mais bicho do que gente: Sete Lagoas possui rebanho pecuário de 247 mil animais, segundo IBGE

É um fato curioso, mas, que sempre quando noticiado causa surpresa a quem lê: o Brasil tem mais mais cabeças de gado do que seres humanos habitando suas terras. Se contarmos as outras culturas, como a de aves, suínos e outros, passamos a casa do bilhão. E você já se perguntou: quantos animais de criação de corte / leite temos aqui em Sete Lagoas?

Foto: Pixabay / Ilustração

A resposta não tarda: 247.297 animais, contando bois e vacas, cavalos, galinhas, porcos, ovelhas e búfalos. É o que diz a pesquisa de pecuária municipal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada recentemente. Aprofundando os dados, a "população" de galinhas em Sete Lagoas é menor em 22 mil do que a de humanos (a cidade tem, atualmente, 227.397 mil habitantes); a criação de suínos supera a de bovinos e sim, há búfalos (bublinos) por aqui - mesmo que não complete uma centena.

*Por questões de arredondamento dos dados caprinos e codornas aparecem zerados em Sete Lagoas, o que não significa que não existam no município.

Produção da cidade

Ainda de acordo com o IBGE, Sete Lagoas produz atualmente 10.450 mil litros de leite anualmente, sendo a 240ª cidade mineira no ranking. Mais destacada estão as posições de produção da suinocultura (46ª) e de aves (83ª).

Apesar de ser uma das iguarias mais consumidas em bares da cidade, a produção de tilápias na cidade é residual e não aparece em dados oficiais do IBGE, com o único dado disponível no ano de 2020, com apenas 65 quilos.

No Brasil

Entre nós vivem 1.530.668.972 cabeças de galinhas e 224.602.112 de gado - isso corresponde a quase 90% da produção pecuária brasileira, segundo a pesquisa. Nós comemos mais frango: 45kg por habitante, contra 25kg de carne bovina. A maior parte da produção é consumida internamente.

Enquanto isso, temos rebanho de 44 milhões de porcos, 21,5 milhões de ovelhas, 14 milhões de codornas, 12,3 milhões de cabras, 5,8 milhões de cavalos e 1,5 milhão de búfalos.

Da redação com IBGE