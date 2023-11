Delegada de Sete Lagoas relata como foi a tentativa de assalto sofrida em Paris

No dia 12 de outubro, durante uma viagem em Paris na França, uma família de Sete Lagoas enfrentou uma tentativa de assalto. Fernanda Mara, delegada responsável pela Delegacia de Homicídios e Combate ao Tráfico de Drogas e familiares passaram por um momento de perigo numa estação de metrô, onde foram cercados por uma quadrilha de batedores de carteiras. Ao SeteLagoas.com.br a delegada relatou como foram os momentos de tensão.

Segundo a delegada, ela avistou cinco jovens entre 13 e 18 anos e o filho dela ainda teria visto mais um.

"Achei estranho quando fomos entrar no trem e eles me acompanharam. Tentei mudar a entrada três vezes e eles me acompanharam. Quando eu entrei no trem, já estava cercada por eles. Não tinha como sair. Tentei me virar e a mão de um deles já estava dentro da minha bolsa! Segurei a mão dele com força e comecei a gritar. Meu marido veio correndo e eles se assustaram. Aí consegui me afastar. Meu filho estava comigo e quando eu gritei, ele se afastou imediatamente”, conta Fernanda.

“Fiquei com receio de eles nos atacarem mas meu marido ficou entre mim e eles. Quando o trem parou eu gritei para eles saírem do vagão. Foi quando saíram correndo”, acrescenta.

Fernanda é esposa do Promotor de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Flávio César. Eles estavam viajando com o filho Rafael e sua filha Camila, comemorando o aniversário de 15 anos da jovem.

De acordo com o relato de Flávio, enquanto Fernanda e Rafael se dirigiam para o vagão traseiro, ela notou a movimentação suspeita dos assaltantes. Devido à sua experiência como delegada, ela se preparou para proteger seu filho.

Fernanda disse ao SeteLagoas.com.br que os bandidos ficaram apreensivos, temendo possíveis agressões. Pediram para não serem agredidos e para que a delegada e seu marido não se aproximassem deles. A família não acionou a polícia, mas o condutor do trem fez um anúncio pelo microfone sobre a presença dos indivíduos após o ocorrido.

Assim que o marido percebeu a situação, agiu prontamente afastando os assaltantes. Apesar do local estar lotado, nenhuma assistência foi oferecida, forçando a família a enfrentar os ladrões por conta própria. Depois disso a família retomou sua viagem com segurança.

O ocorrido veio a conhecimento público após o Promotor de Justiça postar no Instagram um vídeo que tinha feito para alguns amigos recentemente.

"Você tem que estar sempre atento ao movimento das pessoas e não subestimar o agressor. Felizmente não levaram nada e não me machucaram, mas penso nos idosos sozinhos e também nas pessoas que tiveram os seus pertences levados, muito triste a situação!", reflete a delegada após os acontecimentos.

