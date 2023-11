Chuva pode dar as caras no fim de semana setelagoano; veja previsão

O sábado (04) e domingo (05) podem ser chuvosos na cidade de Sete Lagoas, embora não sejam esperados grandes volumes de água.

Foto: Reprodução/ Internet

A madrugada do sábado (04/11) começou chuvosa em alguns pontos da cidade. Durante o dia chuvas isoladas tendem a ocorrer e o mesmo vale para noite, resultando num acumulado de 7 mm . A temperatura mínima foi de 19ºC e a máxima chega aos 30ºC

No domingo (05/11) as pancadas de chuva tendem a se concentrar no período da tarde com um volume acumulado ligeiramente menor (5 mm). A temperatura mínima será menor que a do sábado, 17ºC, mas a máxima atingirá valores maiores na casa dos 33ºC. A previsão é de noite com céu limpo no domingo.

Da Redação comm Climatempo