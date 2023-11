Prefeitura de Sete Lagoas, Senar e UFSJ capacitam trabalhadores em curso de operador de retroescavadeira

Ofertar e qualificar mão de obra para o mercado de trabalho de Sete Lagoas. Esse foi o objetivo do curso gratuito de Operador de Retroescavadeira, oferecido pela Prefeitura - por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur) - em parceria com o Serviço de Aprendizagem Rural (Senar) e a Universidade Federal de São João del-Rey (UFSJ), realizado entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, no campus da universidade em Sete Lagoas.

Foto: PMSL Ascom

O superintendente de Agropecuária e Abastescimento da Semadetur, Warley de Paula, ressalta a importância do poder público para as políticas relacionadas à inserção dos munícipes no mercado de trabalho. "É de suma importância implantarmos ações que não apenas qualifiquem nossos trabalhadores, mas também que possam oferecer melhores oportunidades de emprego na cidade", afirma. Ao final do curso, os dez participantes (nove homens e uma mulher) receberam os certificados de conclusão.

Da Redação com PMSL Ascom