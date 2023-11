Caminhão carregado com carvão tomba na MG-424 em Sete Lagoas

Na noite de domingo (05/11) um caminhão carregado com carvão virou às margens da MG-424, na cidade de Sete Lagoas. O incidente ocorreu nas proximidades da portaria do campus da Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), no quilômetro 47 da rodovia.

Foto: Por Dento de Tudo

O veículo envolvido no incidente é um Mercedes-Benz L 1620 de cor vermelha. O caminhão transportava cerca de 70 metros cúbicos de carvão ensacado, provenientes de Itamarandiba, com destino a Matozinhos.

Segundo o motorista do caminhão, durante a viagem pela BR-040, ele notou que a carga estava se deslocando lateralmente mas optou por continuar. Quando estava fazendo uma curva antes do local do capotamento, relatou ter ouvido um estalo vindo das rodas traseiras, o que resultou no tombamento do veículo.

O condutor também mencionou que o caminhão havia passado por manutenção no diferencial antes de transportar a carga, tendo ficado em manutenção por 20 dias. O acidente não afetou o tráfego na rodovia MG-424 em nenhum dos sentidos.

As autoridades locais foram acionadas para garantir a segurança no local e coordenar o tráfego.

Da Redação com Por Dentro de Tudo