Centros de Referência e Assistência Social de Sete Lagoas encerram mês das crianças com ações especiais

O dia 18 de outubro foi especial para dezenas de crianças e seus familiares assistidos pelos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) I e II de Sete Lagoas, mantidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh).

O CRAS I comemorou o Dia das Crianças, que na verdade é celebrado oficialmente em 12 de outubro, com diversas ações, dinâmicas, capoeira, brindes, lanche e brincadeiras realizadas no Cde Educação infantil Dr. Juvenal Machado de Barros, no bairro Santa Rosa, em parceria com o projeto Criança Feliz, do Governo Federal. "Comemorar o Dia das Crianças é uma maneira de homenageá-las, fortalecendo os vínculos como os usuários do CRAS. A data, além de homenagear as crianças, reforça a importância de garantir seus direitos", afirma a coordenadora da unidade, Alfa Hélia.

Já no CRAS II, que tem área de abrangência nos bairros Araras, Bernardo Valadares e Jardim dos Pequis, um passeio pelo Parque Náutico do Boa Vista marcou a data, com aproximadamente 50 crianças e também seus responsáveis, que fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Na programação, foram abordados temas como a conscientização da valorização na infância, momento para brincadeiras, contação de história, lanche e entrega de lembrancinhas. "É nosso dever auxiliar no desenvolvimento das experiências de aprendizagem, por meio de brincadeiras e convivências, trabalhando o desenvolvimento cognitivo, físico, motor e emocional, entres outros", explica a secretária da Smasdh, Luciene chaves.



